Baza: В Нижнем Тагиле высокопоставленный полицейский 2 года катался на конфискованном автомобиле

В Нижнем Тагиле начальник уголовного розыска одного из местных отделений МУ МВД «Нижнетагильское» два года катался на изъятом автомобиле Hyundai Santa Fe, а затем и вовсе начал продавать технику на запчасти. Информацию об инциденте сегодня опубликовал Telegram-канал Baza.

По данным инсайдеров, история автомобиля Hyundai Santa Fe началась несколько лет назад, когда он был куплен и оформлен по поддельным документам в Нижнем Новгороде. В момент, когда афера вскрылась, корейский кроссовер находился в Нижнем Тагиле в пользовании местного жителя. Вскоре автомобиль изъяли и перегнали на спецстоянку МВД, откуда в 2020 году его и забрал себе на хранение сотрудник уголовного розыска, который спустя некоторое время стал начальником отдела. Когда делом заинтересовалась ФСБ, полицейский уволился из органов, однако теперь, когда история приобрела широкую огласку, в полиции организовали проверку.

«Опубликованные сведения в настоящее время проверяются на предмет соответствия действительности. Дело в том, что должностное лицо, о котором идёт речь, уволено из органов внутренних дел ещё в феврале текущего года. Если информация подтвердится, последуют адекватные меры реагирования в соответствии с законодательством», — заявил журналистам E1.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.