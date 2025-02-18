В администрации Нижнего Тагила рассказали, как пройдёт празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

В мэрии Нижнего Тагила прошло первое в этом году заседание организационного комитета по подготовке к основным торжественным мероприятиям, посвящённым 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



«Подготовку к знаменательному событию мы начали ещё в июне 2024 года. Сегодня работа ведётся по разным направлениям, в числе которых вручение юбилейных медалей тагильчанам, организация выплат различным категориям ветеранов из федерального, регионального и местного бюджетов, ремонт мемориальных объектов, посвящённых Великой Отечественной войне, подготовка различных публичных и торжественных мероприятий, приуроченных к 9 Мая», — сообщил заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.



Вице-мэр отметил, что в городе проживают 10 участников Великой Отечественной войны, 28 узников фашистских концлагерей, 10 блокадников и более 540 тружеников тыла.



«Мероприятия все непростые и включают в себя большую предварительную организационную работу. На первом месте, учитывая те события, которые происходят в мире, вопросы, связанные с обеспечением безопасности тагильчан. Хотелось бы увидеть ветеранов и тружеников тыла на параде, будем создавать для этого все необходимые условия. По мере приближения к празднику будут понятны федеральная и областная повестки, формат проведения мероприятий, и будем готовиться к тому, чтобы провести всё намеченное к юбилею Победы», — подчеркнул глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.



В план подготовки к Дню Победы включено более 80 городских мероприятий, таких как концерты, встречи, выставки, соревнования. Среди ключевых событий — фестиваль солдатской песни «Афганский ветер», «Эстафета Победы», акция «Память», «Вахта Памяти», акция «Георгиевская лента», парад техники и праздничное шествие. В День Победы по центру города запланировано прохождение 11 парадных расчётов и 19 единиц техники.