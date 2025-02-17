На Тагилстрое пьяный водитель въехал в железнодорожный шлагбаум (ВИДЕО)

В минувшую субботу, 15 февраля, 19-летний водитель автомобиля Geely MK Cross двигаясь по улице Балакинской, у дома № 1б, въехал в железнодорожный шлагбаум. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды Госавтоинспекции Нижнего Тагила, прибывшие на место дорожные полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, кроме того он был без прав.

«В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за отсутствие права управления транспортным средством. Водитель прошёл процедуру освидетельствования, состояние опьянения было установлено — 0,599 мг/л в выдыхаемом воздухе. В отношении мужчины составлен материал по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения», — рассказали АН «Между строк» в дорожной полиции.

Как рассказал АН «Между строк» очевидец происшествия, водитель вёл себя не совсем адекватно, бегал и кричал, поэтому правоохранители надели на него наручники.

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