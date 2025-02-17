Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с ненадлежащим содержанием дома в Нижнем Тагиле

Жители дома № 77 на улице Огнеупорной на Тагилстрое уже более недели живут без отопления из-за очередного прорыва труб. Температура в квартирах составляет около 10 градусов, сообщает ТК «Телекон». Ранее обслуживающая дом управляющая компания «ТагилСтрой» не стала продлевать договор с жильцами в начале года из-за накопившихся долгов по коммунальным платежам. Из 12 квартир оплачивают услуги ЖКХ только 7.

Жильцы рассматривали вариант самостоятельной замены труб, но предварительная стоимость работ и материалов составила около 50 тысяч рублей. В итоге они решили направить эти средства на проведение экспертизы, надеясь на признание дома аварийным.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко провести процессуальную проверку по информации о ненадлежащем содержании дома и представить доклад о её предварительных и окончательных результатах.

«В социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании многоквартирного дома по улице Огнеупорной в Нижнем Тагиле. Здание 1954 года постройки находится в непригодном состоянии: кровля протекает, подвалы затоплены, в жилых помещениях образовались сырость и плесень. Кроме того, в связи с коммунальной аварией на протяжении нескольких дней подача отопления в квартиры не осуществляется, из-за чего жильцы замерзают. С декабря прошлого года обслуживание строения ни одной из управляющих компаний не осуществляется. Отмечается, что пребывание в небезопасных условиях приводит к ухудшению состояния здоровья граждан», — говорится в сообщении.

Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.