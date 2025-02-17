В Нижнем Тагиле пропала 46-летняя Татьяна Куркина

В Нижнем Тагиле разыскивается 46-летняя Татьяна Куркина. 12 февраля женщина вышла из дома на Вагонке и до сих пор не выходит на связь.

Согласно информации из ориентировки поисково-спасательного отряда «Феникс», пропавшая плотного телосложения, рост 150 см, глаза карие. Была одета в пуховик бежевого цвета. Особая примета — родинка на подбородке с правой стороны. Тем, кто встретит Татьяну Куркину, следует учесть, что она имеет проблемы со слухом.

Просьба ко всем, кто видел эту женщину, позвонить по номеру: 8 (800) 600-11-35.