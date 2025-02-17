В Нижнем Тагиле в ДТП на Восточном шоссе пострадали 4 человека

В прошедшую пятницу, 14 февраля, на Восточном шоссе произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали четыре человека. По предварительным данным, причиной аварии стал занос автомобиля ВАЗ-2110 под управлением 20-летнего водителя со стажем вождения всего 1 месяц, сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила

Не справившись с управлением, «десятка» вылетела на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Chevrolet Aveo. В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗ-2110, а также двое его пассажиров — 22-летний мужчина и 18-летняя девушка. Кроме того, пострадал 33-летний пассажир иномарки. Все четверо были госпитализированы в городскую больницу № 1.

29-летний водитель иномарки рассказал, что заметил приближающийся ВАЗ, который начало заносить, и попытался уйти от столкновения вправо, однако избежать аварии не удалось. Виновник ДТП пока не смог дать объяснения случившемуся из-за срочной госпитализации. По результатам проверки, оба водителя были трезвы.

На месте происшествия работали медики и спасатели, которым пришлось использовать спецоборудование для извлечения одного из пассажиров из покорёженного автомобиля.

Госинспекторы дорожного надзора выявили недостатки на участке дороги, где произошла авария. В частности, отсутствовала горизонтальная разметка и знак 1.34.3 («Направление поворота»). Обстоятельства произошедшего выясняются.