«Стояли и смотрели, как наши труды исчезают в огне». Семья тагильского педагога просит помощи в восстановлении сгоревшего дома

4 февраля поздним вечером в дверь семьи бывшего педагога Нижнетагильского педагогического колледжа № 1 Ольги Худяковой внезапно постучалась беда. В их частном доме на улице Трикотажников, 125 около 20:00 резко отключилось электричество, из-под крыши, где проходил питающий кабель, начало вырываться пламя, а куски лопающегося шифера разлетались, как осколки гранаты.

«Времени на сборы не было, успели только накинуть куртки. Личные вещи, документы, деньги — всё осталось в доме. Пожарные прибыли на место через 15 минут, но к этому времени вся крыша была объята пламенем», — рассказала Ольга Худякова редакции АН «Между строк».

В момент возгорания главы семейства дома не было. Больше всех в моральном плане пострадали дети: сын и дочь Ольги переживали не только за себя, но и за своего любимого кота, которого всё же удалось спасти пожарным. Муж Ольги примчался, как только получил информацию о пожаре.

«Все очень испугались! Сначала даже не знали, какими словами успокаивать детей. Испытали шок. С мужем стояли и смотрели, как наши труды исчезают в огне. Моей семье понадобилась даже медикаментозная помощь, чтобы справиться со стрессом», — поделилась своими эмоциями Ольга.

Самым большим риском при тушении стала высокая вероятность распространения огня на соседние постройки. Все противопожарные действия закончились к полуночи. Ликвидировали ЧС три единицы техники и 11 спасателей. Дом пострадал настолько, что жить в нём стало невозможно. Больше всего досталось второму этажу. Огонь уничтожил личные вещи, мебель, сантехнику, лопнули трубы водоснабжения, выбило стеклопакеты. Уцелело лишь печь, но оставшиеся пустые обугленные комнаты невозможно протопить.

Приблизительный ущерб составил 1,5 млн рублей. Семья планирует восстановить дом. Сейчас Ольге и её мужу требуется материальная помощь и строительные материалы: саморезы, гвозди, брус, утеплитель. Связаться с Ольгой Худяковой можно по телефону 89041664869.