В селе под Нижнем Тагилом прошли съёмки шоу ТНТ «Битва сильнейших»

В Николо-Павловском доме культуры несколько лет нет покоя. Сотрудники слышат плач ребёнка, звуки пианино, а также смех старика. По словам вахтера ДК, не раз наблюдали полтергейст и даже смогли записать необъяснимое явление на телефон. Всё это пугает не только работников, но и жителей села.

Чтобы узнать, что происходит, сотрудники местного дома культуры пригласили съёмочную группу шоу ТНТ «Битва сильнейших» (18+) и трёх известных экстрасенсов — Ольгу Якубович, братьев Александра и Олега Шепсов.

12 декабря экстрасенсы разбирались в происходящем и выделили три версии. В эфир выпуск вышел 15 февраля. Шоу вызвало разные эмоции у жителей Нижнего Тагила и Николо-Павловского.

«Были те, кто не верил, но после участия в съёмках поняли, что экстрасенсы не врут. Одна из женщин сказала, что маг заметил её в толпе, позвал к себе и рассказал о трагедии, которая с ней произошла. Были такие моменты, которые они знать точно не могли. Я думаю, ещё год будем это всё обсуждать. Особенно когда начнут уже по телевизору показывать», — поделилась своим мнением жительница села Кристина.

Некоторые очевидцы были настроены скептически по отношению к шоу и экстрасенсам.

«Я верила во всё это, но после того, что увидела своими глазами — разочаровалась, потому что они на людей внимания не обращали. Я хотела задать вопрос, и не только я. Люди даже деньги предлагали, но был отказ», — поделилась Анна.

По словам сотрудников ДК, здание, где происходят загадочные явления, стоит на старинном кладбище, на котором похоронили колдуна. Ольга Якубович заявила, что именно он не даёт покоя сотрудников Дома культуры.

После испытания медиумы предложили свои варианты решения проблемы. Александр Шепс присоединился к версии брата, согласно которой «выгонять» из Дома культуры никого не нужно: призраки не опасны. Ольга Якубович настаивала на ритуале, который предполагает перезахоронение колдуна.