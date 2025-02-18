Четырёх жителей Нижнего Тагила оштрафовали за дебош в электричке

В прошедшие выходные в Линейный пункт полиции на станции «Гороблагодатская» поступило сообщение о нарушении общественного порядка пассажирами в электропоезде «Нижняя Тура – Екатеринбург». Один из нарушителей сорвал стоп-кран при отправлении со станции ГРЭС.



По прибытии поезда на станцию «Гороблагодатская» транспортные полицейские задержали четырёх нарушителей в третьем вагоне. Это оказались жители Нижнего Тагила: 40-летний мужчина, 35-летняя женщина и два брата 1988 и 1991 годов рождения.



Установлено, что компания села в электричку на станции «Платина» и направлялась в Нижний Тагил. В пути они громко разговаривали и использовали нецензурную брань, игнорируя замечания других пассажиров и работников поезда. Во время остановки на станции «ГРЭС» один из братьев пошёл в магазин, в то время как его 40-летний друг сорвал стоп-кран, что вызвало трёхминутную остановку поезда. После этого нарушителям было отказано в проезде, и они были доставлены транспортными полицейскими в ЛПП на станции «Гороблагодатская».



Отмечается, что все задержанные ранее имели судимости: старший дебошир был осуждён за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью в 2020 году, младший брат — за кражу, а старший брат — за угрозу убийством в 2023 году. 35-летняя женщина привлекалась к ответственности за неуплату алиментов. Кроме того, все задержанные ранее были оштрафованы за нарушения общественного порядка.

«В отношении каждого доставленного транспортные полицейские составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) с назначением штрафа. Кроме того, в отношении 40-летнего тагильчанина составили ещё один протокол по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте). Мужчине предстоит оплатить дополнительный штраф в размере 2 000 рублей», — прокомментировали в пресс-службе Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил.