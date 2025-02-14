Тагильский weekend топ-6: спуск с горы на лыжах с фонариками в костюмах в стиле 90-х, музыкальный квиз «Назад в СССР», игра в «Мафию», Культурная суббота и вечерний  Stand Up

О том, чем заняться с 15 по 16 февраля

Влюблённые филологи устроили пикник на семантическом поле. Ну а мы подготовили для вас калейдоскоп приключений, способных раскрасить грядущие выходные яркими красками. Окунитесь в водоворот событий, каждое из которых — шанс взглянуть на мир по-новому и испытать волнующие ощущения. Сделайте свой выбор и позвольте городу удивить вас!

Лавина 9.0 (14+)

15 февраля в 20:00

на горе Белой

Спуск с горы на лыжах с фонариками в костюмах в стиле 90-х. Всех гостей мероприятия ждут: развлекательная программа с ведущим Антоном Заикой и зажигательные танцы с трансформером «Бамблби» под яркие ремиксы диджея Антона Мэйдэя! Кроме того, для участников подготовлены конкурсы и призы от партнёров «Лавины». Условия участия в массовом спуске: наличие фонарика или светящейся атрибутики, уверенное катание, возраст от 14 лет (с согласия родителей).

Лекция «Повседневная одежда заводчан в XIX–XX веках» (12+)

16 февраля в 14:00

в музее истории подносного промысла «Дом Худояровых»

Знаете ли вы, как одевались заводчане в XIX–XX веках? По словам историка Н. С. Попова, который исследовал Пермскую губернию в начале XIX века, заводское население представляло из себя нечто среднее между городским и сельским. Это определяет многое, в том числе и внешний вид. В роли спикера выступит Вячеслав Печняк, этнолог, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга. Предварительная запись и подробная информация по телефону +7 (909) 021-31-63.

Туц-туц квиз «Назад в СССР» (16+)

16 февраля в 17:00

в баре-ресторане «Muse»

Отличные новости для любителей путешествий во времени и ностальгии. Погрузитесь в мир советской музыки и вспоминайте лучшее!

Игра в «Мафию» (18+)

15 февраля в 22:00

в лаундж-баре «Паранойя»

Присоединитесь к увлекательной игре в «Мафию». Хотите проверить свои детективные навыки и погрузиться в атмосферу тайны и стратегии? Тогда не пропустите игру в клубе!

Вечерний Stand Up (18+)

16 февраля в 19:00

в комфорт-холле Loft

Что там по планам на воскресенье? А в Loft будет жарко! Прожаренные комики уже отточили свои лучшие шутки и готовы выстрелить ими прямо в вас! Только проверенный контент, никакой воды — чистый концентрат юмора.

Культурная суббота (0+)

15 февраля с 12:00

в Центральной библиотеке

14 февраля отмечается Международный день книгодарения. И конечно же, лучше всего этот день провести в библиотеке! На культурной субботе вы сможете: сделать свою уникальную закладку, создать новые обложки для любимых томиков, изготовить фигурное мыло, пообщаться о книгах и чтении, встретиться с букблогером и попробовать себя в написании рассказов с помощью нейросетей и рисовании.