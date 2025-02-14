Банк России выявил в Нижнем Тагиле нелегальные ломбарды

По данным Банка России, 92% всех организаций, работающих под вывесками ломбардов или микрокредитных организаций, зарегистрированных в УрФО, являются нелегальными кредиторами, которые незаконно предоставляют займы. Наибольшее количество таких компаний — 21 — зарегистрировано в Свердловской области. Их офисы находились в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, а также в близлежащих городах: Берёзовском, Первоуральске и Верхней Пышме. На Южном Урале зафиксировано 15 нелегальных кредиторов, большинство из которых действовали в Челябинске. В Тюменской области и Югре работают 10 таких компаний, а в Зауралье — две.

Псевдоломбарды зарабатывают, выдавая деньги под залог имущества, такого как ювелирные изделия, электроника и бытовая техника. Они предлагают краткосрочные займы, оформляя договоры комиссии вместо залоговых билетов. Часто такие схемы используют несетевые комиссионные магазины с притягательными названиями, такими как «Салон Сапфир», «Берём все», «Скупка и продажа». В то время как легальные компании обязаны быть зарегистрированы в реестре Банка России и следовать всем законодательным требованиям, нелегальные организации работают без каких-либо ограничений. Это создаёт риски для клиентов, которые могут не только переплатить по процентам, но и потерять залог или столкнуться с утечкой персональных данных.

В целом по России в прошлом году Банк России выявил более девяти тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности, что на 60% больше, чем в предыдущем году. Этот рост обусловлен деятельностью интернет-проектов, поскольку мошенники после блокировки одной страницы быстро создают несколько новых по той же схеме.

Банк России настоятельно рекомендует гражданам быть внимательными и проверять на сайте регулятора законность деятельности финансовой компании. Кроме того, Банк России ежедневно обновляет список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.