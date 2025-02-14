«КВН не умер, он просто переехал». Первый за 6 лет крупный фестиваль для весёлых и находчивых пройдёт в селе под Нижним Тагилом

Клуб весёлых и находчивых, или КВН, остаётся одной из самых любимых развлекательных программ в России. С момента своего появления в 1961 году КВН претерпел множество изменений, но его суть неизменно заключается в остроумии и умении шутить на важные и актуальные темы. Последние крупные игры в Нижнем Тагиле прошли более 6 лет назад. Именно поэтому бывшие тагильские квнщики и юные юмористы с нетерпением ждут старта нового сезона. 22 февраля более 10 команд из 5 городов Свердловской области постараются вновь рассмешить зрителей на первом тагильском фестивале КВН «Открытие» (16+), который пройдёт в Центре культуры села Николо-Павловское. По информации от организаторов, на фестивале примут участие команды из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кировграда, Николо-Павловского и Нейво-Рудянки. Окончательный список участников ещё формируется.

«Нам очень хотелось привлечь молодёжь из пригорода и всего округа. Важным фактором стало то, что нынешний директор Центра культуры Татьяна Шешукова очень любит КВН и активную молодёжь! Она нашла методы привлечения профессионалов и в целом движения КВН на эту площадку. В дальнейшем игры могут проходить и на других площадках, но лига в Николо-Павловском будет первым обязательным этапом для развития команды», — рассказал АН «Между строк» организатор фестиваля Фёдор Аникин.

В течение фестиваля будет сформирована система лиг КВН для Нижнего Тагила. Проще говоря, команды, которые покажут хороший юмор, смогут выезжать на более крупные и денежные фестивали.

«У меня как у организатора есть цель: собрать сборную города или округа и добиваться эфиров на официальных каналах: КВН на Первом канале или "Лига городов" на ТНТ», — поделился планами Фёдор Аникин.

Победившая в первом фестивале команда получит главный приз — 10 тысяч рублей. Также будут награждены победители в различных номинациях. Отличительная черта новой лиги — участие в ней могут принять как опытные, так и начинающие команды. КВН на официальном уровне является неотъемлемой частью воспитания и досуга молодёжи. Эту информацию подтверждают государственные программы и образовательные учреждения, внутри которых проходят игры.

«КВН — это не просто программа, это настоящая школа юмора и творчества. Она формирует общественное мнение и поддерживает талантливую молодёжь», — отметила на недавней пресс-конференции министр культуры России Ольга Любимова.

Организатор лиги «Открытие» Фёдор Аникин стоял у истоков самой известной тагильской команды КВН «Урал». Выступал на Первом Канале. Победитель различных фестивалей как на Урале, так и по всей стране. Более 15 лет занимается играми и концертной деятельностью. Также Фёдор выступал в Comedy Баттл на ТНТ. В Нижнем Тагиле работал с несколькими заводскими командами от УВЗ и НТМК.

«Проблема в том, что с некоторыми “звёздными” гостями пока не получается договориться. Но точно будут организатор стендап-вечеринок в Нижнем Тагиле Ирина Самченко, представитель “Движения первых” Светлана Мусатова, глава администрации Николо-Павловского района Александр Румянцев и шоумен Константин Кот», — отметил Фёдор Аникин.

Планируется, что в дальнейшем лига будет формировать сезон по количеству заявок, и команд может прибавиться.

«КВН никогда не умирал, он просто переезжал, трансформировался и, также, как молодёжь, ищет себя везде. Очень хочется, чтобы вновь среди новостей и скандалов было светлое, яркое мероприятие, на котором ценится смех людей!» — уверен Фёдор Аникин.