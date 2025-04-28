Председатель СК РФ Бастрыкин поручил ускорить работу по уголовному делу о плохой дороге до Серебрянки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился активизировать работу по уголовному делу о плохом состоянии Серебрянской трассы. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову было поручено доложить о причинах допущенной по делу волокиты, а также принять меры к завершению его расследования в кратчайшие сроки с направлением в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в августе 2024 года по поручению Александра Бастрыкина после обращения местных жителей, недовольных отсутствием ремонта единственной дороги, связывающей Нижний Тагил с населёнными пунктами Северка, Синегорский, Серебрянка, Нижняя и Верхняя Ослянка.

На трассе длиной свыше 70 км большая часть полотна представляет собой грунтовые участки с глубокими ямами и колеями, и лишь 4,5 километра покрыто асфальтом. Проехать по такой дороге трудно даже школьным автобусам и спецтранспорту.

Ранее жители села Серебрянка многократно обращались в местную администрацию с жалобами на неудовлетворительное состояние дороги, но никаких заметных результатов эти обращения не принесли. Тогда сельчане решили записать видеообращение к президенту Владимиру Путину и опубликовать его в социальных сетях и в прессе.