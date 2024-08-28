Председатель СК РФ Бастрыкин дал указание завести уголовное дело из-за плохой дороги в Серебрянке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание начать уголовное дело по поводу плохого состояния дороги в селе Серебрянка Свердловской области.

Жители села обратились к нему через социальную сеть «ВКонтакте», сообщив, что единственная дорога, соединяющая Серебрянку с Нижним Тагилом, находится в ужасном состоянии.

Также сельчане записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и попросили местные СМИ обратить внимание на состояние трассы. После публикации ИА «Все новости» на дороге начались работы по грейдированию, однако кардинальных изменений не произошло.

В день по дороге проезжают около 300 автомобилей, а летом нагрузка увеличивается за счёт дачников и туристических автобусов.

Серебрянская трасса соединяет Нижний Тагил с населёнными пунктами Северка, Синегорский, Серебрянка, Нижняя и Верхняя Ослянка. Местные жители с тревогой ожидают осени. Протяжённость трассы составляет более 70 километров, из которых лишь 4,5 километра покрыты асфальтом. Половина оставшегося пути засыпана щебнем, а другая часть — грунтовая.

Несмотря на то, что бюджетные средства выделяются каждый год, дорога не ремонтируется, а проезд затруднён для личных автомобилей, школьных автобусов и спецтранспорта. Местные жители неоднократно писали в администрацию, но безрезультатно.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Свердловской области Константину Мирошниченко провести расследование и отчитаться о его результатах. Контроль за исполнением поручения будет осуществляться на уровне центрального аппарата ведомства.