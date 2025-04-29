В Нижний Тагил пришёл снежный «песец» 

Сегодня жители Нижнего Тагила и всей Свердловской области проснулись и увидели за окном совсем не апрельский пейзаж — снег, валивший всю ночь, превратил улицы в настоящую зимнюю сказку.

Последствия такой красоты не заставили себя долго ждать. Дорожная обстановка на улицах области осложнилась, в связи с чем Госавтоинспекцией были введены временные ограничения движения пассажирских автобусов на севере Свердловской области — в Ивделе, Североуральске, Лесном, Краснотурьинске, Серове, Новой Ляле, Верхотурье, Качканаре, Нижней Туре и Кушве.

Цены на такси по городу взлетели в несколько раз, а время ожидания составило около получаса. Многие водители, уже перешедшие на летнюю резину, сегодня, скорее всего, пожалели о своём поспешном решении.

Метеоролог Алексей Пулин сообщил в своём Telegram-канале, что высота снежного покрова варьируется от 10 до 25 мм в зависимости от района. Наибольшее количество осадков выпало в Верхотурье, где зафиксировано 25 мм снега. В Алапаевске и Кушве уровень снежного покрова достиг 22 мм, в Нижнем Тагиле — 19 мм, в Невьянске — 15 мм. В Артёмовском, Кытлыме и Североуральске выпало по 13 мм снега. В Екатеринбурге высота снежного покрова составила 11 мм.

Область оказалась под влиянием тыловой части циклона, который движется на северо-восток. Проходящий через регион атмосферный фронт (фронт окклюзии) принёс с собой снегопады и усиление ветра, порывы которого могут достигать 20 м/с.

Однако долго наслаждаться зимними видами не придётся. Синоптики прогнозируют потепление, и уже сегодня днём температура воздуха поднимется до +7 градусов, а это означает, что заснеженным улицам предстоит превратиться в реки талой воды.