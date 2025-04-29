На трассе под Нижним Тагилом в ДТП пострадали три человека

Сегодня, 29 апреля, около 10 часов на 15-м километре трассы Нижний Тагил — Усть-Утка произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадали три человека.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля Mitsubishi, ехавший в сторону посёлка Черноисточинск, превысил скорость, вследствие чего автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом ПАЗ. За рулём автобуса № 146, следовавшего по маршруту Нижний Тагил — Черноисточинск, находился 44-летний мужчина, имеющий 24-летний стаж вождения и не привлекавшийся за нарушение ПДД. Заметив движущийся по встречной полосе автомобиль, он попытался избежать столкновения, но ему это не удалось. На момент аварии в автобусе находились четыре пассажира.

21-летняя пассажирка автобуса была госпитализирована в Городскую больницу № 1 с травмами головы, водителя и пассажира иномарки медики осмотрели на месте.

Водитель Mitsubishi, имевший 18-летний стаж вождения и привлекавшийся за нарушение ПДД 3 раза, на момент аварии был трезв и объяснил сотрудникам полиции, что не справился с управлением, когда объезжал выбоину на дороге.

На месте ДТП были выявлены колея, выбоины и отсутствие дорожной разметки, в связи с чем сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку, по результатам которой будет принято законное решение в отношении должностных лиц. По факту самого происшествия также будет проведена проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению ПДД и напоминает, что необходимо избегать опасных манёвров и выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия и погодным условиям.