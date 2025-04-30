Кто женщину ужинает, не факт, что её танцует 

21 октября 2024 года в гости к ранее судимой за угрозу убийством и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью жительнице Верхней Салды Людмиле пришёл Михаил, пара распивала спиртные напитки. В какой-то момент мужчина предложил даме интим, а получив отказ, не оставил попыток соблазнить подругу. Аморальное поведение ухажёра расстроило Людмилу, она взяла нож и не менее двух раз ударила им Михаила в область паха, повредив ему подвздошную вену. Мать девушки вызвала скорую помощь, однако Людмила в течение часа препятствовала проникновению в квартиру медицинских работников. От кровопотери потерпевший скончался. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

В суде Людмила вину признала частично. Верхнесалдинский районный суд признал Людмилу виновной и с учётом смягчающих вину обстоятельств назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.