В Нижнем Тагиле автобус устроил дрифт на Индустриальной

Снегопад, обрушившийся на Нижний Тагил, серьёзно осложнил дорожные условия. Больше всех досталось автолюбителям, которые не учли прогнозы синоптиков и заранее поменяли зимнюю резину на летнюю. Непросто сегодня и водителям общественного транспорта. Утром 29 апреля на улице Индустриальной едва не произошло ДТП с участием автобуса. Момент попал на авторегистратор. На видео видно, как рейсовый «пазик» в районе дома № 30 потерял управление и вошёл в занос. Автобус развернуло на 90° и он перегородил проезжую часть и трамвайные пути. После непродолжительной пробуксовки автобус смог вернуться в поток.

«Я должна была ехать на автомобиле, даже пообещала всех своих на работу увезти. С вечера видела снег, но не думала, что его будет так много. Пришлось ехать на 25-м автобусе, а он был так забит, что яблоку негде было упасть. И вот его начало заносить, все были в шоке и верещали, кто-то даже сказал водителю: “Ну едь ты помедленнее”», — рассказала АН «Между строк» одна из пассажирок автобуса.