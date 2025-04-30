В Нижнем Тагиле 21-летняя студентка получила уголовную судимость за повторную дискредитацию ВС РФ

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал 21-летнюю тагильчанку Екатерину Сергеенко за повторную дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Как сообщает пресс-служба суда, нарушение было совершено повторно в течение года после привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние.

«Осознавая, что её высказывания будут доступны для прочтения неограниченным кругом лиц, самостоятельно изготовила и общедоступным способом, не имеющим ограничений к просмотру, публично, с использованием социальной сети “ВКонтакте”, разместила в открытой переписке на странице (стене) открытого сообщества “Инцидент Нижний Тагил” под публикацией о гибели участника СВО комментарий, из содержания которого следовало её негативное отношение к целям использования Вооруженных сил Российской Федерации», — сообщает пресс-служба суда.

Вину девушка признала в полном объёме и раскаялась в содеянном. 28 апреля суд признал её виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу, однако назначенный судом штраф был оплачен осуждённой 29 апреля в полном объёме.

Напомним, в апреле 2024 года Екатерину Сергеенко оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ за то, что в марте того же года, накануне президентских выборов, тагильчанка с помощью баллончика с чёрной краской оставила 16 надписей с явным антивоенным содержанием на фасадах зданий в центре города.