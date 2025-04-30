«Стабильное, с положительной динамикой». Врачи рассказали о состоянии ребёнка, выпавшего из окна дома на Лебяжке в Нижнем Тагиле 

Мальчик, выпавший со второго этажа пятиэтажного дома, сейчас находится в реанимации в стабильном состоянии и идёт на поправку, скоро его переведут в хирургическое отделение. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе Детской городской больницы, ребёнок поступил в больницу с кататравмой (множественные повреждения, полученные в результате падения с большой высоты) в тяжёлом состоянии.

«Проведён комплекс мероприятий интенсивной терапии. Состояние ребёнка стабильное, с положительной динамикой. В настоящее время его готовят к переводу в хирургическое отделение.», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе медучреждения.

Напомним, вчера, 29 апреля, из окна дома № 19 на улице Лебяжинской выпал на теплотрассу ребёнок, на вид которому около 4-5 лет. По сообщениям очевидцев, основной удар пришёлся на голову. На место происшествия прибыли медики скорой помощи, которые доставили пострадавшего в больницу.

Днём ранее, 28 апреля, 3-летний ребёнок выпал из окна пятого этажа дома на улице Высокогорской, 27. Он также был доставлен в реанимационное отделение Детской городской больницы в тяжёлом состоянии с кататравмой. В настоящее время ребёнок переведён в хирургическое отделение.

Сотрудники МУ МВД «Нижнетагильское» и Детской городской больницы напоминают, что с целью предупреждения несчастных случаев родителям необходимо ограничить доступ детей к открытым окнам в квартирах, а также нельзя оставлять ребёнка одного в комнате с открытым окном, даже если на нём установлена москитная сетка. Важно использовать специальные фиксаторы для окон, а также устанавливать мебель так, чтобы ребёнок не мог забраться на подоконник.