«Всё в крови, снег в крови, все трубы в крови» В Нижнем Тагиле четырёхлетний ребёнок выпал из окна 

Сегодня, 29 апреля, в Нижнем Тагиле произошёл инцидент, который только едва не стал трагичным. По словам очевидцев, около 13:00 из окна второго этажа пятиэтажного дома № 19 на улице Лебяжинской выпал маленький мальчик, которому на вид около 4-5 лет.

К сожалению, падение оказалось серьёзным, так как мальчик приземлился на теплотрассу, и основной удар пришёлся на голову. Один из свидетелей произошедшего сообщил, что на месте падения было много крови.

«Мать, вроде бы, дома была. Как ребёнок выпал — непонятно. Голову себе разбил, всё в крови, снег в крови, все трубы в крови», — рассказал АН «Между строк» очевидец.

Ребёнка госпитализировали, о его состоянии пока ничего неизвестно. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Получить оперативный комментарий в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» не удалось.