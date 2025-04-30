История тагильчанина, на которого мошенники оформили три микрозайма, закончилась хеппи-эндом

16 апреля житель Нижнего Тагила Андрей узнал о том, что на его имя мошенники оформили микрозайм. Тагильчанин обратился в полицию и попытался самостоятельно решить вопрос с микрофинансовыми организациями (МФО). Позже мужчина обнаружил ещё два микрозайма, оформленных на него. Общая сумма кредитов и пеней за просрочки составила более 30 тысяч рублей.

Тагильчанин обратился за консультацией к юристу. Было написано официальное обращение в три МФО о начале внутренней проверки. Андрей выяснил, что номер и электронная почта, на которые приходили подтверждения, ему не принадлежат. Этот факт он также отразил в обращениях.

Позже сотрудники микрофинансовых организаций связались с Андреем и сообщили хорошую новость. В ходе проверки было установлено, что мужчина не брал эти займы ни в одной из организаций. Сейчас Андрей ожидает официальные письма от каждой МФО и исправления данных в кредитной истории. В полиции тагильчанину в возбуждении уголовного дела отказали, поскольку деньги с его счёта никому не переводились.