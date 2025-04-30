Что ж, трамвай, ты сдал назад? В Нижнем Тагиле произошло нетривиальное ДТП

Накануне, 29 апреля, на пересечении Восточного шоссе и улицы Юности на Вагонке произошло необычное ДТП. Днём очевидцы сообщали, что в трамвай № 12 врезался самосвал МАЗ, но в Госавтоинспекции эту информацию опровергли.

«Водитель трамвая, мужчина 1976 года рождения, при движении со стороны Восточного шоссе в сторону улицы Юности у дома № 31 по Восточному шоссе допустил столкновение задним ходом с грузовым автомобилем МАЗ, под управлением мужчины 1964 года рождения, который осуществлял поворот направо в сторону улицы Юности. В результате ДТП транспортные средства технически повреждены, пострадавших нет. Как пояснил водитель трамвая, при пересечении перекрёстка он понял, что трамвайная стрелка не переведена, вследствие чего начал движение задним ходом, не заметив автомобиль МАЗ, который поворачивал направо. Водитель грузовика пояснил, что при пересечении перекрестка трамвай резко остановился и начал движение в обратном направлении, не убедившись в безопасности маневра. В момент ДТП в салоне трамвая находился 21 человек, никто травм не получил», — уточнили детали дорожного происшествия редакции сообщества «Инцидент Нижний Тагил» в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.