В Нижнем Тагиле суд оштрафовал мужчину на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ в комментариях

Вчера, 17 февраля, Тагилстроевский районный суд рассмотрел дело по статье, предусматривающей ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации, сообщили в пресс-службе суда.

Основанием для возбуждения дела послужил комментарий, размещённый пользователем в социальной сети «ВКонтакте». По мнению суда, он содержал дискредитирующую информацию о действиях ВС РФ. Мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. В качестве наказания ему был назначен административный штраф в размере 35 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, в июле прошлого года по той же статье другой тагильчанин был оштрафован на 40 тысяч рублей. Также среди тагильчан, оштрафованных по этой статье в 2024 году, — житель Вагонки Сергей Л. В 2023 году — активист Дмитрий Черепков и Фёдор Бушев.

В 2022 году в Нижнем Тагиле к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ привлекались художница Алиса Горшенина, блогер Алексей Хлопотов и экс-депутат городской думы Нижнего Тагила Владимир Желиба.