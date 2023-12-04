Жителя Нижнего Тагила оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ в соцсетях

Ленинский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал тагильчанина Фёдора Бушева за комментарии в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина был признан виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 29.3.3. КоАП (публичные действия по дискредитации ВС РФ). Соответствующее постановление было вынесено 30 октября 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Ленинского суда, Бушев со своей страницы в соцсетях неоднократно публиковал комментарии, которые дискредитировали действия российской армии за пределами страны. В суде отметили, что страница мужчины была зарегистрирована на его персональные данные.