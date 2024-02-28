В Нижнем Тагиле суд оштрафовал жителя Вагонки на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал 30-летнего жителя Вагонки Сергея Л. по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) на 30 тысяч рублей.

Как рассказали АН «Между строк» в суде, это первое дело, которое поступило в Дзержинский суд по данной статье. Поводом для его возбуждения стало размещение видео во «ВКонтакте». Какого характера были видеозаписи, не уточняется.

Отметим, что в Нижнем Тагиле это не первый случай, связанный с критикой власти и действий российской армии. Среди тагильчан, которых оштрафовали по этой статье в 2023 году, активист Дмитрий Черепков и Фёдор Бушев.

В 2022 году в Нижнем Тагиле к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ привлекались художница Алиса Горшенина, блогер Алексей Хлопотов и экс-депутат городской думы Нижнего Тагила Владимир Желиба.