В Нижнем Тагиле суд оштрафовал мужчину на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ в комментариях

Ленинский районный суд Нижнего Тагила оштрафовал Александра С. по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) на 40 тысяч рублей.

Как рассказали АН «Между строк» в суде, поводом для возбуждения дела стали комментарии в сообществе во «ВКонтакте», открытом для публичного посещения. Согласно материалам дела, мужчина искажал и дискредитировал действия вооруженных сил РФ, вступая в конфликт с другими комментаторами.

Среди тагильчан, которых оштрафовали по этой статье в 2024 году, житель Вагонки Сергей Л. В 2023 году — активист Дмитрий Черепков и Фёдор Бушев.

В 2022 году в Нижнем Тагиле к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ привлекались художница Алиса Горшенина, блогер Алексей Хлопотов и экс-депутат городской думы Нижнего Тагила Владимир Желиба.