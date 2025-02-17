В Нижнем Тагиле школьница бежала за автобусом, который прищемил ей руку дверями во время посадки 

В Нижнем Тагиле школьнице пришлось бежать за автобусом после того, как ей прищемило руку дверями во время посадки. По данному факту прокуратура Тагилстроевского района начала проверку.

«При посадке в автобус, следовавший по маршруту № 46, была травмирована несовершеннолетняя девочка. На улице Пархоменко водитель, не дождавшись, пока в салон автобуса на остановке сядут все пассажиры, закрыл дверь и начал движение. Девочке, которая не успела зайти, прищемило руку, в результате чего ей пришлось некоторое время бежать за автобусом. Водитель остановился после того, как находящиеся в салоне пассажиры стали просить его остановиться», — сообщают в прокуратуре.

Автобусный маршрут № 46 обслуживает МУП «Тагильский трамвай». В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку соблюдению транспортной организацией и её сотрудниками требований законодательства при перевозке пассажиров в общественном транспорте. Также будут запрошены сведения о полученных школьницей телесных повреждениях.