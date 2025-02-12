Газовщика из Нижнего Тагила Максима Гривского оставили под домашним арестом

Суд оставил мастера компании «ГАЗЭКС» Максима Гривского, который проходит по делу о взрыве газа в доме на улице Сибиркой в Нижнем Тагиле, под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«В апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, адвокат обвиняемого просил изменить Гривскому меру пресечения на запрет определенных действий. Суд апелляционной инстанции, заслушав мнения сторон, доводы апелляционной жалобы, оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу», — сказано в сообщении.

Напомним, 27 января Ленинский суд Екатеринбурга продлил домашний арест троим сотрудникам компании «ГАЗЭКС», которые были задержаны после обрушения дома на улице Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ) по 1 мая 2025 года.

Следствие полагает, что арестованные работники газовой службы не смогли выявить серьёзные неисправности в работе газового оборудования. Однако сотрудники «ГАЗЭКС» настаивают на своей невиновности.