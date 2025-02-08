Арт -проект «Танц-Артерия» ДК НТМК стал лауреатом II степени Национальной телевизионной премии в области хореографического искусства «Щелкунчик» , проходившей в Москве с 10 по 13 января. Выступление тагильских артистов состоялось на арене VK Stadium.

Ребята из «Танц-Артерии» и их руководитель, Мария Кряжева, признаются, что им пришлось нелегко, но это того стоило. Программа премии была насыщенной и плотной настолько, что фотосессию на фоне столичных достопримечательностей пришлось устраивать поздно вечером.

Артисты добавляют, что были так поглощены выступлением и всем происходящим вокруг, что даже толком не успели насладиться красотами столицы.

« Такое возможно только тогда, когда ты — участник одного из самых масштабных телевизионных проектов в нашей стране . Н а арене VK Stadium творилась настоящая магия », — отмечают юные танцоры.

В мероприятиях телевизионной премии приняли участие 4125 воспитанников самодеятельных ансамблей танца со всей России.

« Хореографический мир буквально встряхнуло от такого чуда и волшебства, от слаженности работы танцоров, их педагогов и наставников проекта . Бесконечные репетиции, новая хореография, мастер-классы, выступления на одной сцене с российскими звёздами, а ещё и основной день соревнований », — делится художественный руководитель «Танц-Артерии» Мария Кряжева.

Почти целый месяц, помимо участия в новогодних представлениях ДК НТМК , ребята усиленно готовились к выступлению и учили новую хореографию для постановки масштабных номеров гала-концерта премии.

По словам Марии Кряжевой, эта поездка запомнится её воспитанникам на всю жизнь. Принять участие в подобном масштабном всероссийском проекте они не решались несколько лет. То пугал размах мероприятия, то катастрофически не хватало времени на подготовку. В этом году всё получилось, чему несказанно рады и дети, и родители коллектива.

После поездки в «Танц-Артерия» приняли решение не останавливаться на достигнутом. Они уверены, что впереди — новые вершины и новые победы .

Поэтому, арт-проект «Танц-Артерия» объявляет о наборе в старшую группу коллектива! Если вы не представляете своей жизни без танцев! Если вам 16+ и вы хотите танцевать на большой сцене , то мы ждём именно вас!

Спортивное прошлое в гимнастике и хореографическая подготовка — в приоритете! Проходит предварительный просмотр. Подробности по телефону +7 (953) 000 43 65

Также « Танц-Артерия » примет на постоянную работу педагога-хореографа. Направления — современная хореография, детский танец. Профильное образование и опыт работы приветствуются.

Занятия коллектива проходят в ДК НТМК, Металлургов, 1, 23-10-91