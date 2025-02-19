16-летняя уроженка Свердловской области попала в сборную команду «Востока» на «Матч Звёзд» Женской хоккейной лиги

В минувшее воскресенье в Челябинске на ледовой арене «Трактор» прошло главное событие года Женской хоккейной лиги — «Матч Звёзд» (6+). В седьмой раз на льду встретились сборные «Запада» и «Востока». Свердловскую область в составе команды «Востока» представляли Евгения Ларшина и Юлия Гецман.

16-летняя Юлия — уроженка Первоуральска. Первые шаги на льду сделала в родном городе. В основном составе Сборной команды Свердловской области дебютировала в ноябре 2023 года.

«Это мой первый вызов на “Матч Звёзд”, поэтому я испытываю новые для меня эмоции. Я очень рада, что мне дали такой шанс проявить себя, поиграть вместе с опытными игроками, прочувствовать новый уровень. Я одна из самых молодых игроков, поэтому вызов в команду “Востока” для меня — знак высокого доверия», — рассказала юная хоккеистка перед игрой.

Противостояние «Запада» и «Востока» закончилось победой первых со счётом 5:3. Несмотря на то, что свердловчанкам не удалось отличиться в матче, обе девушки считают, что хоккейный праздник удался, и удовольствие от игры получили не только спортсмены, но и болельщики.

«Для меня это был невероятный опыт. Участвовать в “Матче Звёзд” ЖХЛ в качестве молодой дебютантки — это огромная честь для меня. Всё было организовано на высшем уровне: атмосфера, поддержка болельщиков, общение в раздевалке — всё это оставило яркие впечатления. Особенно понравилась сама игра — лёгкая, азартная, но перед началом нам сказали, что мы играем для зрителей, поэтому не надо ничего бояться и быть раскрепощёнными», — отметила Юлия после матча.