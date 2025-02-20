До конца февраля в Нижнем Тагиле сотрудники ГАИ будут следить за такси

До 27 февраля в Нижнем Тагиле и Горноуральском округе пройдёт профилактическое мероприятие «Такси. Нелегальный перевозчик». Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Нижнетагильское» осуществят рейды, направленные на устранение причин и условий, способствующих ДТП с участием такси, а также на выявление и предотвращение нарушений ПДД, незаконной предпринимательской деятельности и других правонарушений, угрожающих безопасности дорожного движения.



Госавтоинспекторы обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать о фактах нарушений ПДД водителями такси по телефону 8 (3435) 47-70-01.