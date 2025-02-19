Тагильчанка незаконно получила 155 тысяч рублей родительского пособия

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила провела проверку соблюдения законодательства при назначении социальных выплат. В результате надзорных мероприятий выявлен случай незаконного получения местной жительницей ежемесячного пособия по уходу за ребёнком на сумму свыше 155 тысяч рублей.



Проверка показала, что у женщины есть двухлетняя дочь, которая с июня 2022 года была помещена в отделение № 7 ГКУ Свердловской области «Дом ребёнка» по заявлению матери. Срок пребывания девочки в учреждении неоднократно продлевался, поскольку мать заключала соглашения с управлением социальной политики о временном размещении ребёнка в организации для детей-сирот.



При этом, зная, что её дочь находится в учреждении и с ней не проживает, женщина в сентябре 2022 года обратилась в Пенсионный фонд за назначением пособия, умолчав о данном факте. В результате она незаконно получила более 155 тысяч рублей.



После проверки прокуратура передала материалы в следственные органы для оценки действий тагильчанки с уголовно-правовой точки зрения. По итогам рассмотрения было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат с предоставлением ложных или недостоверных сведений).



На судебном заседании мировым судьей судебного участка № 1 Ленинского судебного района города Нижнего Тагила женщина была признана виновной и приговорена к 6 месяцам ограничения свободы с установлением определенных ограничений и возложением обязанностей. Впоследствии, в целях защиты интересов Российской Федерации, прокурор подал иск о взыскании с осуждённой незаконно полученных денежных средств в размере свыше 155 тысяч рублей, который находится на рассмотрении в суде.



Важно отметить, что у осуждённой есть ещё две несовершеннолетние дочери, которые также не проживают с ней. В отношении всех детей мать ограничена в родительских правах.