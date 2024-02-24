Улица Жуковского, или Как Павел Бажов и маршал Победы Георгий Жуков помогли в застройке района Красного Камня в Нижнем Тагиле

Можно с высокой степенью вероятности предположить, что гости нашего города, многие горожане и даже жители этой улицы сразу не скажут, именем какого Жуковского она названа. Василия Андреевича Жуковского — поэта, переводчика и учителя императора Александра II? Или русского революционера-народника Николая Ивановича Жуковского? Известного химика Григория Юльевича Жуковского? А может, Николая Егоровича Жуковского — русского механика и создателя науки аэродинамики? Указатели на торцах домов по этому поводу хранят гордое молчание: Жуковского — и всё.

Своё название улица Жуковского получила в 1954 году. В это время было практически завершено строительство так называемого «квартала № 2-2а» — жилого массива площадью более 14 гектаров, в 1948–1953 годах застроенного двух- и трёхэтажными домами, который находился между улицами Восточной, Пугачёва и Победы. Северно-западной границей этого гигантского квартала и стала улица Жуковского. Надо заметить, что в те годы в этом углу Красного Камня были улицы, названные именами всенародно любимых разбойников — Разина и Пугачёва, а также Борцов Революции, Красных Партизан. Видимо, поняв, что с разбойниками и борцами выходит перебор, Горсовет начал искать для улиц нейтральные названия.

Начинается улица Жуковского от улицы Восточной. С левой, чётной, стороны нас встречают по своему изящные дома «квартала № 2-2а».

Улица Жуковского (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Справа, по нечётной стороне, внимание привлекает здание общественной бани, во дворе которой в 1950 годах начали появляться частные гаражи. В те времена нечётная сторона улицы была пуста и план развития города не предусматривал строительства здесь жилых домов, поэтому территорию пустыря отдали под строительство гаражей.

Баня на пересечении улиц Жуковского и Восточной (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Знатоки архитектуры и просто интересующиеся часто спорят на форумах и в соцсетях, пытаясь определить, по каким типовым проектам производилась застройка Красного Камня в тот период времени. Но определить это, не зная особенностей застройки нашего города, невозможно. Дело в том, что почти все жилые дома, построенные в первые 10 послевоенных лет, не соответствуют ни одному типовому проекту. Тагильские архитекторы брали за основу какой-либо типовой проект и основательно перерабатывали его. Делалось это, как правило, для удешевления строительства. Поэтому большинство краснокаменских домов вроде бы и похожи на типовые, но в то же время существенно отличаются от них. Что касается «квартала № 2-2а», то, как ни странно, он был построен по индивидуальному, а точнее, специальному проекту... военного городка. Одна из городских легенд гласит, что проект тагильчанам передал маршал Жуков в бытность командующим Уральским военным округом и одновременно депутатом Верховного Совета от Свердловской области. Однажды Павел Петрович Бажов, приехав в редакцию «Тагильского рабочего», увидел письмо одного из рабкоров, в котором говорилось, что город никак не может определиться с планом застройки Красного Камня. Вернувшись в Свердловск, Бажов встретился с Жуковым и рассказал о проблеме тагильчан. Георгий Константинович как раз собирался в Тагил на встречу с избирателями и пообещал встретиться с руководством НТМЗ и горисполкома, чтобы обсудить этот вопрос. В итоге маршал Победы отправил в Тагил группу военных архитекторов УрВО под руководством Владимира Емельянова, и те, изучив местные условия, предложили застроить территорию от улицы Восточной до Пугачёва по проекту военного городка. Предложение оказалось ещё и выгодным для города, так как подразумевало использование местных строительных материалов, что существенно удешевляло строительство.

Другая городская легенда гласит, что после войны и до конца 1960-х этот район славился на весь город голубятниками — людьми, содержавшими или разводившими голубей разных пород. Так это или не так, сейчас установить трудно, остатки последней голубятни снесли лет 25 тому назад.

Главной же достопримечательностью улицы Жуковского, безусловно, являются два пятиэтажных дома, которые появились здесь ещё в 1930-х, вскоре после того, как в городе развернулись сразу две грандиозные стройки: Вагонстроя и Ново-Тагильского металлургического завода (НТМЗ). С началом строительства выявилась главная проблема обеих строек — острая нехватка жилого фонда. Создать условия для нормальной жизни строителей, рабочих и ИТР стало одной из первоочередных задач для руководителей города и строящихся предприятий. Начали с разработки плана реконструкции города с одновременной застройкой новых районов, и в 1934 году появился проект планировки и застройки Краснокаменского района. По замыслу разработчиков, на Красном Камне должен был появиться жилой район для строителей и рабочих НТМЗ.

Появлению этого проекта предшествовало несколько заседаний Совнаркома, на одно из которых нарком тяжёлой промышленности Григорий Константинович Орджоникидзе пригласил известных архитекторов-конструктивистов братьев Александра и Виктора Весниных, создавших в 1925 году творческое объединение «ОСА» (Объединение современных архитекторов), в которое входили многие известные в те годы архитекторы: Буров, Соболев, Красильников, Гинзбург и другие. И именно братьям Весниным было поручено создать «планировочную мастерскую», входящую в структуру Наркомтяжстроя, для разработки проектов застройки Нижнего Тагила.

Московские архитекторы приехали в Нижний Тагил с уже готовым проектом соцгородка на 18 тысяч жителей. Но этого показалось недостаточно. Проект быстро доработали, и число жителей выросло до 24 тысяч. После одобрения проекта тагильчанами и согласования СНК СССР застройку разбили на несколько этапов. На первом было решено построить большой детский комбинат на 600–750 мест и два жилых пятиэтажных дома. В этих домах должны были быть только двух-, трёх- и четырёхкомнатные квартиры с высокими потолками, центральным отоплением, водопроводом и канализацией. Площадь двухкомнатной квартиры должна была составлять не менее 30 кв. м, трёхкомнатной — 47 кв. м, четырёхкомнатной — 60 кв. м. Оба дома решили построить на северо-западной границе Краснокаменского жилого района, как раз на безымянной улице, которая в 1950 годах получит имя Жуковского.

Строительство дома № 8 на ул. Жуковского (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/krasnyj-kamen-1935-g-stroitelstvo//Korpus-1.-Vid-s-jugo-vostoka.-Uchastok-Krasnyj-Kamen.Iz-sobranija- ALBOM-K-GODOVOMU-OTChJoTU-UPRAVLENIJa-STROITELSTVA-GOR.-NOVOGO-TAGILA-ZA-1935.jpg) Строительство дома № 20 на ул. Жуковского (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/krasnyj-kamen-1935-g-stroitelstvo//Korpus-2.-Vid-s-jugo-zapada.-Uchastok-Krasnyj-Kamen.-Iz-sobranija- ALBOM-K-GODOVOMU-OTChJoTU-UPRAVLENIJa-STROITELSTVA-GOR.-NOVOGO-TAGILA-ZA-1935-g.jpg)

Строительство началось, но вскоре стало ясно, что проект полностью реализовать не удастся. Кроме нехватки денег, ощущался острый дефицит строительной техники, способной работать на высотном строительстве, не хватало нужных стройматериалов. В 1937 году застройку Красного Камня решили заморозить, завершив начатые три здания. Они были сданы приёмной комиссии в 1940 году. Так на улице Жуковского и появились дома № 8 и 20.

Дом № 8 на ул. Жуковского (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора) Дом № 8 на ул. Жуковского (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора) Дом № 8 на ул. Жуковского (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

Оба дома, построенные по проектам московских архитекторов-конструктивистов, и по сей день не просто привлекают внимание тагильчан, но и для многих являются мечтой. Купить квартиру в этих ретродомах очень непросто.

Дом № 20 на ул. Жуковского (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора) Дом № 20 на ул. Жуковского (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора) Дом № 20 на ул. Жуковского (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

В настоящее время оба дома признаны памятниками архитектуры федерального значения.

Кроме домов № 8 и 20, в верхней части улицы Жуковского внимание может привлечь ещё один объект — школа № 12. Появилась она в период «третьей волны» застройки Красного Камня после того, как в 1955 году ЦК партии и Совмин СССР выпустили совместное постановление «О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строительства». Это был тот самый документ, который давал зелёный свет повсеместному строительству каркасно-панельных домов и домов из кирпича, прозванных в народе хрущёвками.

Эти дома, идею которых Никита Сергеевич Хрущёв подсмотрел во время своего визита во Францию, были относительно дёшевы, просты в производстве, и в 1950–1960-х годах ими стали застраивать все районы города, в том числе Красный Камень. Ради хрущёвок под снос шли не только бараки и времянки, но и вполне ещё крепкие «бруски» — брусковые дома. В результате застройки население Красного Камня стремительно росло и вопрос новых дошкольных учреждений и школ вставал особенно остро.

Такова предыстория появления в «квартале № 4-б» новой школы на 1336 мест (в настоящее время в школе обучаются около 600 учеников). Школа была сдана в августе 1965-го, а акт приёмки был подписан за день до начала нового учебного года.

Школа № 12 на ул. Жуковского (фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора)

В общем-то, школа как школа: со своим музеем, со своей историей, со своими легендами. Одна из легенд гласит, что в начале нулевых особо одарённый ученик прославил родную школу на весь рунет, выложив в Сеть фото пожарного щита, расположенного на школьной стене:

Фото Д. Г. Кужильного / с разрешения автора

Снимок ученик снабдил едким комментарием, суть которого сводилась к тому, что в этой стране всё так, как на этом щите: всё стоящее украдено и заменено иллюзиями. Фото с комментарием пошло гулять по интернету и вроде попало даже в иностранные СМИ... Но ни лайкающие этот снимок, ни сам автор знать не знали, что ни лома, ни ведра, ни топора на этом щите никогда не было. Собственно, это и не пожарный щит вовсе, а наглядное пособие для занятий кружка «Юных друзей Всероссийского добровольного пожарного общества» — структуры, заново образованной в РСФСР в 1960 году. Для популяризации ВДПО в 1960-х годах кружки и секции юных друзей пожарной охраны создавались во многих советских школах и ПТУ.

А вот в честь какого Жуковского назвали улицу, доподлинно неизвестно. Учитывая веяния тех лет, можно предположить, что в честь революционера-народника Жуковского, ныне позабытого. Но это не точно: протоколов заседаний горисполкома, где обсуждались названия новых улиц, не сохранилось. Общепринятой сегодня является версия о том, что улица названа в честь пионера аэродинамики Николая Егоровича Жуковского.

(с) 2024. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

Источники:

1. Былинкин Н. П. История советской архитектуры (1917–1954 гг.). Стройиздат, 1985.

2. Государственный архив Свердловской области. НТФ, Ф. 69, Ф. 243.

3. Козлова Л. И. Архитектура конструктивизма города Нижнего Тагила. Архитектон, 2008.

4. План развития коммунального хозяйства гор. Тагила, 1933–1937 гг.

5. Проект застройки квартала № 2 на Красном Камне в Нижнем Тагиле, 1939 г.

6. Селим Хан-Магомедов. М. Я. Гинзбург, сб. статей, 2000.

7. Журнал «Архитектура СССР», № 3, 1935 г.

8. О. В. Халяева. Забытый опыт («Тагильский вариант», № 10, 2013 г.).