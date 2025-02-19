СОФПП помог свердловским предприятиям в начале года заключить экспортные контракты с компаниями из стран Азии и Африки

Свердловский областно й фонд поддержки предпринимательства ( СОФПП ) помог уральским производителям медицинского оборудования, химической и пищевой продукции в начале 2025 года заключить экспортные контракты с компаниями из стран Азии и Африки.

Развивать международную деятельность компаниям помогает участие в выставках: в январе 2025 года Центр поддержки экспорта СОФПП организовал для региональных экспортё ров индивидуальные стенды на площадках в Индии, ОАЭ и Москве.

«Деятельность по поддержке экспортно ориентированных компаний является для нас принципиально важной. Она выстроена в систему, которая позволяет новичкам ВЭД делать первые шаги в экспорте, а действующим поставщикам — решать вопросы логистики и сертификации, участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, осваивать электронные торговые площадки. Эта система помогает поступательно расширять объ ё мы и географию поставок уральской продукции», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

В январе 2025 года уральские компании при поддержке ЦПЭ СОФПП приняли участие в работе тр ё х международных выставок: Indusfood 2025 в Нью-Дели, Arab Health в Дубае и AGROS 2025 в Москве. Для каждого экспонента — «Зерноопт», фирма «Тритон-ЭлектроникС» и «Предприятие Химпродукция XXI» — был организован индивидуальный стенд.

«Уральские компании провели встречи с потенциальными зарубежными партн ё рами из стран СНГ, Европы, Ближнего Востока, Азии и Африки, в ходе которых обсудили детали поставок, вопросы логистики и сертификации. Результатом переговоров с рядом зарубежных компаний стало заключение экспортных контрактов», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Так, производитель медицинского оборудования «Тритон-ЭлектроникС» за четыре дня выставки пров ё л в Дубае более 60 встреч и переговоров. По итогам достигнуты договор ё нности об очередных поставках аппаратов ИВЛ и анестезиологических мониторов в Кувейт, Саудовскую Аравию, Йемен, Малайзию, Индонезию, Индию, Таиланд и Бангладеш. Также компания нашла новых партн ё ров-дистрибьюторов в странах Африки, Турции и КНР.

«Выставка Arab Health за последние годы стала основной международной площадкой для общения всех мировых производителей медицинского оборудования с заказчиками, в том числе и для “ Тритон-ЭлектроникС“. Мы сотрудничаем с СОФПП с 2018 года на регулярной основе и высоко оцениваем поддержку в расширении географии нашего экспорта. Особенно востребована нами услуга софинансирования участия в международных выставках. Для высокотехнологичного оборудования это единственный эффективный способ представить продукцию заказчикам», — рассказал директор службы ВЭД компании Антон Юзефович.

Предприятию Химпродукция XXI» участие в выставке AGROS 2025 помогло найти новых покупателей в тех странах, с которыми уже работает компания. Потенциальных заказчиков заинтересовали калий йодистый, калий и кальций йодноватокислый, а также йод кристаллический, применяемые в производстве премиксов, комбикормов и ветеринарных препаратов.

«На сегодняшний день заключается несколько экспортных контрактов, сейчас продукция проходит испытание у потребителей. Благодаря поддержке ЦПЭ компания имеет возможность находить новых клиентов», — сообщила коммерческий директор предприятия Анита Айпалова.