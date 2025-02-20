Капитальный ремонт бомбоубежища в доме на улице Газетной в Нижнем Тагиле вызывает недовольство у жильцов (ВИДЕО)

В конце 2024 года мэрия Нижнего Тагила разместила тендер на сайте «Госзакупки» на капитальный ремонт «защитного сооружения гражданской обороны типа "укрытие"» в подвальном помещении дома № 76 на улице Газетной. Начальная стоимость контракта составила 3,8 млн рублей.

Победителем конкурса стал индивидуальный предприниматель из Магнитогорска Владимир Дубинин, который опередил двух других участников, снизив стоимость лота на 4%.

Уже на начальных этапах работ со стороны жильцов дома возникли определённые претензии к подрядной организации.

«Рабочие оставляют много мусора и грязи у подъездов, часто не выключают свет, за который платят жильцы дома. Мусор и грязь вечно тащатся домой, по полу тянет холодом из-за открытых дверей. Уже предлагали поставить контейнер, узнавали, когда уберут горы земли и доски с мешками. Все разводят руками, ссылаясь на руководство», — рассказала АН "Между строк" жительница дома Татьяна.

Сам Владимир Дубинин в беседе с журналистом АН «Между строк» попросил жильцов не волноваться и заявил, что в ближайшее время мусор будет убран.

«Строительный мусор, вес которого более 50 тонн, будет убран в ближайшие выходные. К сожалению, мы не можем каждый день вызывать дорогостоящую технику, но совсем скоро приедет трактор и самосвал», — пояснил предприниматель.

Согласно контракту, работы на объекте должны быть закончены и сданы не позднее 15 мая 2025 года.