Телефонные мошенники нацелились на свердловских школьников

По данным свердловской полиции, в регионе начала распространяться новая мошенническая схема, нацеленная на школьников. Злоумышленники, маскируясь под сотрудников образовательных учреждений, звонят родителям подростков, утверждая, что необходимо обновить электронный дневник или профиль учащегося в системе «Сферум». Для этого они просят родителей предупредить детей, что им скоро позвонят из школы, а затем пытаются в ходе разговора узнать SMS-код.



«Обновления системы происходят автоматически и исключительно на устройствах пользователей, без участия других лиц, и не требуют предоставления кодов из SMS, в том числе от портала “Госуслуг”», — сообщили представители платформы «Сферум».



Для повышения доверия мошенники используют настоящие данные работников образовательных учреждений, а также применяют технологии смены номеров и дипфейки — реалистичную подмену фото-, звуковых и видеоматериалов, созданную с помощью нейросетей.



С полученным кодом злоумышленники убеждают детей, что их аккаунты и аккаунты родителей были взломаны и используются для перевода денег в недружественные страны. После этого они вынуждают несовершеннолетних переводить деньги с карт родителей на их счета. Кроме того, получив доступ к учетной записи на портале «Госуслуги», мошенники могут оформлять онлайн-микрозаймы и кредиты.



Эта схема мошенничества особенно опасна, так как подростки зачастую не осознают серьёзности передачи личных данных и могут легко довериться злоумышленникам, особенно если те представляются сотрудниками учебного заведения или образовательной платформы.



«Если вам звонят с подобными просьбами, положите трубку и самостоятельно свяжитесь с учителем или администрацией школы. Никогда не сообщайте коды из SMS, данные банковских карт или другую личную информацию», — рекомендуют силовики.