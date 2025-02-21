61% тагильчан поддерживают идею об обязательных отработках для студентов-медиков

Большинство жителей Нижнего Тагила, в том числе и медицинские работники, поддерживают идею о том, что выпускники медицинских учебных заведений должны отработать определённое время после окончания учёбы. Однако предложение о введении штрафов за отказ от работы по специальности вызывает споры. В опросе, проведённом сервисом SuperJob, приняли участие представители экономически активного населения из Нижнего Тагила.

Отметим, ранее Министерство здравоохранения РФ предложило штрафовать выпускников средних и высших учебных заведений, которые обучались по медицинским и фармацевтическим программам за счёт бюджетных средств, за отказ от работы по специальности. 61% жителей Нижнего Тагила поддерживают идею отработки по медицинской специальности после выпуска: «Давно пора, и по всем направлениям»; «Конечно, надо отрабатывать и получать опыт. Врачей катастрофически не хватает».

Каждый пятый (20%) высказался против: «Нужды в обязательных отработках не будет, если повысят заработную плату»; «Качество работы по такой системе будет неудовлетворительное». 19% опрошенных затруднились с ответом. Больше всего сторонников законопроекта среди горожан старше 45 лет (70%).

Однако предложение о введении системы штрафов за отказ от трудоустройства по специальности вызывает разногласия: 43% жителей Нижнего Тагила поддерживают эту идею, 44% — нет. Чем старше респонденты, тем активнее они выражают одобрение: если среди опрошенных до 35 лет согласны с жёсткими мерами только 19%, то среди горожан старше 45 лет — уже 70%. Что касается мнения медицинских работников, то врачи в равной степени поддерживают как введение обязательных работ, так и штрафов (по 58%). Среди медсестёр больше сторонников обязательной отработки (65%), но при этом они реже согласны на введение взысканий (46%).