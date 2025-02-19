В Нижнем Тагиле бывшему спасателю, чей катер сбил женщину на городском пруду, вынесли приговор за повторную пьяную езду

Ленинским районным судом Нижнего Тагила вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего спасателя МБУ «Центр защиты населения» Евгения Ступина. Согласно информации с сайта суда, мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

«Постановлением мирового судьи от 13 ноября 2023 года Ступин признан виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 1,5 года. Административный штраф он не оплатил, а 20 ноября 2024 года, находясь в состоянии опьянения, снова был остановлен инспекторами ГАИ на улице Газетной. В отношении него уже было возбуждено уголовное дело», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда.

Мужчине назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

Директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Копёркин рассказал АН «Между строк», что Евгений Ступин не работает в учреждении с октября 2024 года.

Напомним, 28 июля 2023 года в вечернее время на Тагильском пруду едва не произошла трагедия. SUP-бордист Иван Подмазов с семьёй и друзьями катались на сапах и каяках вдоль «Тагильской лагуны». Когда группа возвращалась, жену и ребёнка Ивана, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка. Ирина долгое время находилась в реанимации и только в октябре вернулась домой.

Владельцем катера, который сбил сап с Ириной Подмазовой, оказался спасатель МБУ «Центр защиты населения» Евгений Ступин. В момент трагедии мужчина был пьян, но за рулём находился другой человек. Об этом после происшествия рассказал сам Евгений друзьям пострадавшей.

«Катаются сапборды, которые никем не контролируются. На них наехал катер. Это был мой катер. Я занимаюсь извозом здесь... Я сейчас не трезвый, но меня не было за рулём. Это много кто подтвердит», — сказал Евгений Ступин.

Как сообщается на сайте Ленинского районного суда Нижнего Тагила, подсудимым по уголовному делу проходит Никита Крупской. Согласно информации АН «Между строк», во «ВКонтакте» мужчина зарегистрирован под фамилией Карпов, а настоящая — Крупский.

Мужчина обвиняется по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом, управляющим лёгким (сверхлёгким) воздушным судном или маломерным судном, за исключением случаев, предусмотренных частью первой настоящей статьи и статьей 271.1 настоящего Кодекса, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба).

В начале 2025 года дело передано от судьи Анны Пфейфер к Виктору Энграфу.



Видео: ТК «Телекон»