В суд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношении водителя катера, который в 2023 году сбил тагильчанку во время катания на SUP-доске

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношении водителя моторной лодки, который в 2023 году сбил тагильчанку во время катания на SUP-доске.

Напомним, 28 июля 2023 года в вечернее время на Тагильском пруду едва не произошла трагедия. SUP-бордист Иван Подмазов с семьёй и друзьями катались на сапах и каяках вдоль «Тагильской лагуны». Когда группа возвращалась, жену и ребёнка Ивана, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка. Ирина долгое время находилась в реанимации и только в октябре вернулась домой. После случившегося полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Осенью материалы были изъяты из производства дознания отдела полиции № 16 и направлены в СК по Ленинскому району, так как в действиях водителя лодки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом, управляющим лёгким (сверхлёгким) воздушным судном или маломерным судном, за исключением случаев, предусмотренных частью первой настоящей статьи и статьи 271.1 настоящего кодекса, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба).

«Первое заседание было 23 декабря 2024 года, скоро будет второе заседание. Дата вынесения приговора пока неизвестна. Сейчас рассмотрение уголовного дела находится на стадии допроса свидетелей. На первое заседание меня не вызывали, поэтому я не знаю, признаёт ли водитель свою вину. С нами никто не связывался», — рассказал АН «Между строк» Иван Подмазов.

Как сообщается на сайте суда, подсудимым по уголовному делу проходит Никита Крупской. Согласно информации АН «Между строк», во «ВКонтакте» мужчина зарегистрирован под фамилией Карпов, а настоящая — Крупский.

Мужчина обвиняется по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом, управляющим легким (сверхлегким) воздушным судном или маломерным судном, за исключением случаев, предусмотренных частью первой настоящей статьи и статьей 271.1 настоящего Кодекса, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба).

Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до двух лет, либо ограничение свободы на срок до четырёх лет, либо принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет или без такового.