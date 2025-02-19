Бывшая сотрудница полиции из Нижнего Тагила вступилась за Лолиту Милявскую, которой отменили концерт в Волгограде

53-летняя жительница Нижнего Тагила Оксана Сигитова обратилась к прокурору Волгограда Петру Треглазову и омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием разрешить концерт популярной исполнительницы Лолиты Милявской, намеченный на 5 марта и отменённый после жалоб активистов.

Как сообщает «АиФ-Волгоград», тагильчанка считает, что руководство волгоградского «Экспоцентра», где должно состояться выступление, подвергает Милявскую дискриминации.

О том, что концерта, скорее всего, не будет, сама певица сообщила в своих социальных сетях 16 февраля. По словам Милявской, из Волгограда ей прислали письмо, в котором сказано, что до 23 февраля она должна посетить региональные УФСБ и ГУ МВД, а также Минкульт и получить разрешение на выступление.

«Я не обойду все эти заведения, да и большая часть из них покрутит пальцем у виска и скажет: “А какое отношение мы имеем к шоу-бизнесу?”» — говорит Лолита.

Ранее СМИ писали, что в адрес уполномоченного по правам человека в Волгоградской области поступил ряд обращений от местных жителей, которые требуют не давать Милявской возможности выступить в их городе.

Отметим, что в конце января Сигитова пожаловалась председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву на депутата-единоросса Елену Пензину из Законодательного собрания Красноярского края, назвавшую Лолиту предателем и выступившей против её концерта в Красноярске (концерт всё же состоялся). Тагильчанка считает, что даже депутат не вправе решать, кому и что слушать.

«Елена Пензина взяла на себя полномочия навязывать жителям Красноярска, каких исполнителей им слушать, чьи концерты посещать. Полагаю, что несколько миллионов граждан России, которые являются поклонниками этой певицы, депутат Е. Пензина также зачислила в предатели. В личном профиле своего телеграм-канала про тех же своих сограждан и избирателей пишет, что они ей надоели. Считаю подобное поведение народного избранника, члена лидирующей партии и представителя государственной власти, недопустимым по отношению к гражданам Российской Федерации», — цитирует Сигитову ngs24.ru.

Напомним, в опалу Лолита Милявская попала после «голой» вечеринки у Насти Ивлеевой, которую некоторые звезды российской эстрады восприняли буквально. В настоящее время концертная деятельность певицы снова набирает обороты.

Сама Сигитова призналась журналистам ngs24.ru, что она не фанатка Милявской, хотя и является почитательницей её таланта, а вся эта история с отменами концертов интересует её как юриста. Из открытых источников известно, что Оксана Сигитова до выхода на пенсию являлась начальником отдела участковых уполномоченных ОП № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское».