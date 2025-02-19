Депутаты Нижнего Тагила обсудили будущее неработающих бассейнов в школах и детских садах

Накануне, 18 февраля, на заседании комиссии Нижнетагильской городской думы по социальной политике был поднят вопрос о будущем недействующих бассейнов в школах и детских садах. Депутаты рассматривали варианты использования этих объектов, чтобы они приносили пользу детям.

«На Вагонке есть три школы с неиспользуемыми бассейнами. Мы будем ждать, когда их запустят, или стоит рассмотреть возможность перепланировки? Потому что в нашем городе не хватает спортивных площадей», — сказал председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн.

По словам начальника управления образования мэрии Татьяны Удинцевой, желание иметь бассейны в школах есть, однако в настоящее время нет возможностей. Проблема заключается не только в необходимости ремонта, но и в отсутствии полноценной системы очистки и соответствующих сетей, которые соответствуют современным стандартам. Кроме того, для обеспечения безопасной работы бассейнов потребуется введение в штат школы медицинских работников, что повлечёт дополнительные расходы из местного бюджета.



Вице-спикер гордумы Алексей Балыбердин предложил рассмотреть возможность демонтажа чаш и оформления документов для перепланировки бассейна в спортивный зал. В свою очередь, Татьяна Удинцева подчеркнула, что к каждому учреждению нужен индивидуальный подход.



«Я бы так однозначно не подходила к этому вопросу. В некоторых случаях бассейны в хорошем состоянии, и их можно восстановить. Нам нужна программа, которая позволит определить, где использование бассейна нецелесообразно, а где будет проще довести объект до необходимых норм», — объяснила чиновница.



Депутаты приняли решение вынести этот вопрос на повторное рассмотрение комиссии и привлечь к анализу состояния бассейнов в учреждениях специалистов МБУ «Тагилгражданпроект».