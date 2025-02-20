В 2024 году мэрия Нижнего Тагила продала муниципальную недвижимость на 52 млн рублей

В 2024 году бюджет Нижнего Тагила пополнился на 51,9 млн рублей за счёт сделок по приватизации городского имущества. На торгах или через право преимущественного выкупа распродано 22 объекта. Как сообщает ИА «Все новости», это на 53% больше, чем в 2023 году.

Значительную выручку принёс бизнес, арендующий муниципальные площади. Предприниматели воспользовались преимущественным правом и приобрели 13 помещений на общую сумму 12,6 млн рублей. Крупнейшие сделки были заключены по продаже помещений на улице Энтузиастов, 26 (4,8 млн рублей), улице Дружинина, 53 (3,2 млн рублей), улице Пархоменко, 133 (2,5 млн рублей), Октябрьском проспекте, 7 (2 млн рублей) и улице Октябрьской Революции, 15 (1,9 млн рублей).

На открытых аукционах было продано 7 объектов недвижимости, что принесло ещё 29,2 млн рублей. Своих владельцев нашли помещения в доме быта «Эра» на проспекте Ленина, 64 (11 млн рублей), на улице Орджоникидзе, 4 (7,8 млн рублей), на улице Полярной, 14 (4,7 млн рублей) и на улице Орджоникидзе, 4 (4,5 млн рублей).

А также были проданы руины Треуховского особняка на улице Кирова, которые в начале 2023 года администрация выставила на торги за 1 рубль с важным условием: собственнику нужно отреставрировать здание в течение 7 лет с момента сделки. Эксплуатировать здание можно будет как туристический объект. В конкурсе участвовали два участника, и победитель забрал объект за 10 тысяч рублей.

В ноябре 2024 года завершилась приватизация предприятия «Тагилдорстрой», которое было преобразовано из МУПа в акционерное общество. Учредителем и держателем 100% доли компании осталась администрация Нижнего Тагила. Уставный капитал организации составил 131,2 млн рублей.

В прогнозном плане приватизации на 2025 год предусмотрено 7 объектов недвижимости, в основном это подвалы в домах на Ленинградском проспекте. По подсчётам чиновников, продажа этих площадей может принести в бюджет 3,8 млн рублей.