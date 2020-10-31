«Второй Лёвихи здесь не будет». Представители УГМК встретились с баранчинцами и обсудили проект строительства фабрики

30 октября в зале Центра культуры и досуга состоялась первая встреча представителей УГМК и дочерней фирмы «Святогор» с жителями Баранчи, Кушвы и Нижнего Тагила. Участники собрания спорили из-за проекта по разработке третьей очереди Волковского месторождения и строительства фабрики по переработке медно-железо-ванадиевых руд рядом с посёлком Баранчинский.

Почти месяц назад люди выступали против предложенного УГМК проекта: устраивали собрания, писали президенту РФ, в природоохранную прокуратуру и другие инстанции. Вчера к жителям вышли представители предприятий, заинтересованных в строительстве.

Первые 15 минут в зале была тишина, но потом с последних рядов люди начали перебивать руководителей «Святогора» и УГМК: народ высказывал своё мнение и задавал неудобные вопросы.

«У нас здесь дети растут, а вы хотите рядом с нашим домом завод построить? Думаете только о деньгах! Расскажите нам, что произойдёт с нашим лесом, куда будут сливать отходы, сколько деревьев вы вырубите?» — кричали баранчинцы.

На большинство вопросов отвечал Алексей Бачурин, заместитель директора по горному производству АО «Святогор». Он пытался успокоить взволнованных слушателей.

«Сегодня о строительстве речь не идёт. Сначала этот проект должен пройти все экспертизы, и если что-то пойдёт не так, то его сразу же заблокируют. Планируется приступить к реализации проекта не раньше 2022 года. Если его одобрят, то он обеспечит 1,5 тысячи рабочих мест, а ещё 2 тысячи мест мы предоставим во время строительства фабрики. Средняя зарплата рабочего будет порядка 54 тысяч рублей. В местном техникуме мы будем готовить будущих специалистов к работе. Неужели вам не надоело ездить из Баранчи в Нижний Тагил на работу и тратить на дорогу в одну сторону по часу времени?»



Люди стоят в очереди, чтобы задать вопрос УГМК и «Святогору»



Но людей эти факты не переубедили, для них важнее сохранить природу. Одна жительница Нижнего Тагила специально купила сад в Баранче, чтобы её сын с астмой мог дышать чистым воздухом.

«У нас 9,5 тысячи людей в посёлке проживает. Да и что важнее, рабочие места или здоровье?» — доносилось из зала.

По словам представителей «Святогора», отвалы будут располагаться в двух километрах от ближайшего дома. А новая фабрика значительного ущерба экологии не нанесёт: полученные отходы относятся к 5-му классу опасности, то есть они относительно безвредны.

«Любой проект проходит строгую экологическую экспертизу. Сбросов в реку практически не будет, ведь фабрика замкнутого цикла и вода будет использоваться в кругообороте. Также на фабрике будут установлены современные фильтры», — объясняла Елена Хорева, специалист отдела экологии научно-исследовательского института ОАО «Уралмеханобр».

Чаще всего люди ссылались на Лёвиху, в которой из-за добычи медного колчедана теперь текут реки оранжевого цвета. Но представители «Святогора» заявили, что таких последствий не будет.

«На этом месторождении нет колчедана и серы, которые окрасили реку Лёвихи в оранжевый цвет. После отработки мы поэтапно будем восстанавливать грунт. И после там вырастет трава, деревья. Второй Лёвихи не будет», — говорят представители «Святогора» и УГМК.

Если предприятия не возьмутся за внутреннюю добычу руд, которая предполагает строительство шахт, месторождение будет отработано в течение 22 лет.

«Моё мнение не изменилось ни о компании, ни о разработке. Нам пообещали, что после отработки на этом месте будет расти лес и течь вода. Но УГМК работает по всей России, и я в интернете посмотрел, в каком виде они после себя оставляют территорию. Там полный постапокалипсис, там ничего не растёт, там никто не живёт. Здесь будет то же самое», — уверен Илья Григорьев, тагильчанин, который приехал поддержать жителей посёлка.

После трёх часов бурных обсуждений каждая сторона осталась при своём мнении. Следующее обсуждение проекта состоится 3 ноября в формате публичных слушаний по вопросу строительства обогатительной фабрики. В связи с коронавирусом они пройдут онлайн, через приложение «Skype для бизнеса». Попасть на слушания смогут лишь жители и рабочие Кушвинского городского округа.