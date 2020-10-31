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«Второй Лёвихи здесь не будет». Представители УГМК встретились с баранчинцами и обсудили проект строительства фабрики

31.10.2020 12:04
«Второй Лёвихи здесь не будет». Представители УГМК встретились с баранчинцами и обсудили проект строительства фабрики

30 октября в зале Центра культуры и досуга состоялась первая встреча представителей УГМК и дочерней фирмы «Святогор» с жителями Баранчи, Кушвы и Нижнего Тагила. Участники собрания спорили из-за проекта по разработке третьей очереди Волковского месторождения и строительства фабрики по переработке медно-железо-ванадиевых руд рядом с посёлком Баранчинский.

Почти месяц назад люди выступали против предложенного УГМК проекта: устраивали собрания, писали президенту РФ, в природоохранную прокуратуру и другие инстанции. Вчера к жителям вышли представители предприятий, заинтересованных в строительстве.

Первые 15 минут в зале была тишина, но потом с последних рядов люди начали перебивать руководителей «Святогора» и УГМК: народ высказывал своё мнение и задавал неудобные вопросы. 

«У нас здесь дети растут, а вы хотите рядом с нашим домом завод построить? Думаете только о деньгах! Расскажите нам, что произойдёт с нашим лесом, куда будут сливать отходы, сколько деревьев вы вырубите?»  кричали баранчинцы.

На большинство вопросов отвечал Алексей Бачурин, заместитель директора по горному производству АО «Святогор». Он пытался успокоить взволнованных слушателей.

«Сегодня о строительстве речь не идёт. Сначала этот проект должен пройти все экспертизы, и если что-то пойдёт не так, то его сразу же заблокируют. Планируется приступить к реализации проекта не раньше 2022 года. Если его одобрят, то он обеспечит 1,5 тысячи рабочих мест, а ещё 2 тысячи мест мы предоставим во время строительства фабрики. Средняя зарплата рабочего будет порядка 54 тысяч рублей. В местном техникуме мы будем готовить будущих специалистов к работе. Неужели вам не надоело ездить из Баранчи в Нижний Тагил на работу и тратить на дорогу в одну сторону по часу времени?» 


Люди стоят в очереди, чтобы задать вопрос УГМК и «Святогору»

Но людей эти факты не переубедили, для них важнее сохранить природу. Одна жительница Нижнего Тагила специально купила сад в Баранче, чтобы её сын с астмой мог дышать чистым воздухом.

«У нас 9,5 тысячи людей в посёлке проживает. Да и что важнее, рабочие места или здоровье?» доносилось из зала.

По словам представителей «Святогора», отвалы будут располагаться в двух километрах от ближайшего дома. А новая фабрика значительного ущерба экологии не нанесёт: полученные отходы относятся к 5-му классу опасности, то есть они относительно безвредны.

«Любой проект проходит строгую экологическую экспертизу. Сбросов в реку практически не будет, ведь фабрика замкнутого цикла и вода будет использоваться в кругообороте. Также на фабрике будут установлены современные фильтры», объясняла Елена Хорева, специалист отдела экологии научно-исследовательского института ОАО «Уралмеханобр»

Чаще всего люди ссылались на Лёвиху, в которой из-за добычи медного колчедана теперь текут реки оранжевого цвета. Но представители «Святогора» заявили, что таких последствий не будет.

«На этом месторождении нет колчедана и серы, которые окрасили реку Лёвихи в оранжевый цвет. После отработки мы поэтапно будем восстанавливать грунт. И после там вырастет трава, деревья. Второй Лёвихи не будет», говорят представители «Святогора» и УГМК.

Если предприятия не возьмутся за внутреннюю добычу руд, которая предполагает строительство шахт, месторождение будет отработано в течение 22 лет. 

«Моё мнение не изменилось ни о компании, ни о разработке. Нам пообещали, что после отработки на этом месте будет расти лес и течь вода. Но УГМК работает по всей России, и я в интернете посмотрел, в каком виде они после себя оставляют территорию. Там полный постапокалипсис, там ничего не растёт, там никто не живёт. Здесь будет то же самое», уверен Илья Григорьев, тагильчанин, который приехал поддержать жителей посёлка.

После трёх часов бурных обсуждений каждая сторона осталась при своём мнении. Следующее обсуждение проекта состоится 3 ноября в формате публичных слушаний по вопросу строительства обогатительной фабрики. В связи с коронавирусом они пройдут онлайн, через приложение «Skype для бизнеса». Попасть на слушания смогут лишь жители и рабочие Кушвинского городского округа.

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