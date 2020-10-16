Жители Нижнего Тагила и посёлка Баранчинский требуют не допустить строительства обогатительной фабрики УГМК

Скандал разгорается вокруг строительства фабрики по переработке медно-железо-ванадиевых руд рядом с посёлком Баранчинский. Разработкой третьей очереди Волковского месторождения занимается ОАО «Святогор» (входит в УГМК). В непосредственной близости с предполагаемым местом строительства находятся садовые участки тагильчан и жилые дома. Люди категорически против появления фабрики, объединяются и пишут письма во все инстанции.

«Это не только разрушение почвенного слоя и уничтожение растительности, лесов, но и загрязнение подземных вод и водоёмов, в том числе реки Боровки, р. Баранчи, впадающих в реку Тагил и далее в северные реки. Даже при действующем руднике, находящемся в нескольких километрах от посёлка, онкологические заболевания среди баранчинцев занимают ведущие места», — пишут местные жители в обращении к депутатам и главе Кушвинского района Михаилу Слепухину.

Волковское месторождение считается крупнейшим месторождением железа, меди и ванадия на Урале. В июне 2020 года АО «Святогор» победило в аукционе на участок недр, включающий месторождение ванадиево-железо-медных руд Волковское, перед этим компания заручилась поддержкой правительства РФ. Уже определён подрядчик для выполнения горно-капитальных работ и отработки третьей очереди («Мостодорстрой 82» в консорциуме с Уралмашзаводом).

В документации с предварительной оценкой воздействия на окружающую среду научно-исследовательского института «Уралмеханобр», входящего в состав УГМК, написано, что при эксплуатации обогатительной фабрики в атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества 40 наименований в количестве 907,09 т/год. Из 40 загрязняющих веществ 6 относятся к первому классу опасности.

«При освоении третьей очереди "Святогор" обещает обеспечить работой 200 человек. Но за спиной остаётся посёлок с населением 9000 жителей, здоровье которых в любой момент может быть подорвано. И что стоит на весах? 200 работающих и 9000 больных людей, далее разрушенная экология, флора и фауна? Наша природа должна остаться первозданной, и такой мы хотим оставить нашим детям, внукам, правнукам. Баранчинский против разработок!», — пишут местные жители в паблике «БАРАНЧИНСКИЙ Live.



«Сейчас они от нас на расстоянии 7 км. А по написанному проекту от нашего забора до карьера будет 200 метров! Все, кто обращался в Кушву, а этот объект относится к Кушвинскому округу, не получили ответа. Там даже не разговаривают по этому поводу. Либо говорят, что мы просто панику разводим. Например, девушку, которая писала обращение, никто не слушал. Везде закрыты двери, куда бы она ни постучалась», — говорит садовод Ирина Панькова.

На 3 ноября администрация Кушвинского городского округа назначила публичные слушания по вопросу строительства обогатительной фабрики. Тагильские садоводы и жители Баранчинского хотят собраться и обсудить ситуацию ещё раньше — встречу они запланировали в ближайшие выходные в Нижнем Тагиле.

Агентство новостей «Между строк» сделало запрос в ОАО «Святогор» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, на момент публикации материала ответ мы ещё не получили.

В начале октября сообщалось, что Росприроднадзор РФ собирается провести внеплановую выездную проверку на предприятии «Святогор» из-за сообщений о загрязнении рек на севере Свердловской области. До этого региональная общественная организация по защите окружающей среды «Живой Шемур» опубликовала результаты анализов воды рек ниже по течению Шемурского, Ново-Шемурского и Тарньерского карьеров УГМК. Согласно результатам, реки продолжают загрязняться, в них нашли примеси меди, марганца и цинка.