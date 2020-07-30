Росприроднадзор обнаружил загрязнение реки Тагил из-за сбросов кислотного рудника в Лёвихе

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора выявило загрязнение реки Тагил кислотной водой, которая вытекает с заброшенного медноколчеданного рудника в Лёвихе. Нарушение было обнаружено в ходе специального рейда по контролю за соблюдением требований природоохранного законодательства, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства.

«Надзорные мероприятия проводились в месте сброса шахтных сточных вод остановленного Лёвихинского рудника в реку Тагил. Согласно результатам лабораторных исследований ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО", выявлено загрязнение водного объекта реки Тагил вследствие сброса шахтных вод с превышением ПДК вредных веществ», — отмечается в сообщении.

В реке Тагил организован водозабор для Лёвихи. Ниже по течению находятся и Нижнетагильское, и Ленёвское водохранилища.

Ранее в департаменте информполитики Свердловской области и администрации Кировградского округа заявляли, что разлив кислотных рек никак не влияет на систему питьевого водоснабжения уральцев. Региональные власти ежегодно выделяют около 30 млн рублей на очистку и нейтрализацию шахтных вод. Этим с 2012 года занимаются специалисты компании «УралМонацит». По итогам рейда Росприроднадзор согласовал с региональной прокуратурой внеплановую выездную проверку в отношении данной компании. Сейчас проверочные мероприятия проводит также Нижнетагильская прокуратура.

С 1927 года на руднике добывали медный колчедан. На предприятии работало, по словам местных жителей, порядка тысячи человек. Лицензия на разработку Лёвихинского месторождения была когда-то и у Уральской горно-металлургической компании, и у Русской медной компании. Также месторождением владело пермское предприятие «Камкабель». В 2003 году, в том числе после аварии на предприятии из-за сильного урагана, шахты окончательно перестали использовать, их забросили. В 2010-х годах объект перешёл в собственность государства. Сегодня о некогда востребованном руднике напоминает огромный карьер с багровым водоёмом и разливающимися по краям кислотными реками, который находится примерно в километре от ближайшего жилого дома. Вода окисляется, когда реагирует с залежами руды. Ядовитые ручьи вытекают из заброшенных медноколчеданных шахт и выжигают уральские леса. Пострадавшие земли необходимо рекультивировать, а рудник — ликвидировать. Но федеральные чиновники не разрешают окончательно закрыть шахты, так как считается, что Лёвихинское месторождение имеет балансовые и забалансовые запасы цинка, меди, золота и серебра.

Долгое время о руднике и его вреде для окружающей природы, в том числе ближайших водоёмов, никто не вспоминал. Внимание многих общественников и надзорных органов к надвигающейся экологической катастрофе привлёк блогер-путешественник zamkad_life. Летом он опубликовал в Instagram фотографию мёртвых шахт, которая была сделана с высоты птичьего полёта.