Воркшоп «Ивент-акселератор»: как создать имя и узнаваемость бренду. На площадке СОФПП пройдёт бесплатный тренинг

Сегодняшний рынок диктует свои правила игры: чтобы оставаться конкурентоспособными, предпринимателям необходимо находить нестандартные подходы к привлечению внимания своей целевой аудитории. Один из таких подходов — организация качественных и запоминающихся ивентов. Именно этому будет посвящён воркшоп «Ивент-акселератор» (16+), который пройдёт 12 ноября с 14:00 до 17:00 на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге.

Спикер воркшопа — Оксана Трофимова-Ниденталь, предприниматель с 26-летним опытом работы, собственник и генеральный директор конгрессно-туристического холдинга «Визит Урал-Сибирь», который занимается организацией деловых и культурных мероприятий на Урале.

В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» СОФПП и АН «Между строк» мы пообщались с экспертом и узнали, как она добилась успеха в туристической сфере благодаря ивентам.

«Мой путь в бизнесе начался с компании, которая занималась приёмом по Транссибирской магистрали иностранных туристов. Это было в 1998 году, и тогда была задача создать на Транссибе ещё одну остановку, потому что из Москвы до Байкала ехать далеко. С тех пор в нашем ДНК зашита большая экскурсионная составляющая. Мы очень много и с удовольствием занимаемся организацией VIP-программ. Мы очень любим открывать наш регион для гостей Урала, поэтому добавили к культурной экскурсионной программе ещё и деловую часть и стали заниматься деловым туризмом. Это до сих пор составляет основу нашей работы», — рассказывает Оксана Трофимова-Ниденталь.

Она отмечает, что в то время туризм на Урале был сезонным. Летом поток гостей был хороший, но осенью, зимой и весной иностранных туристов и гостей из других уголков России приезжало очень мало. Поэтому компания переключила внимание на приём бизнесменов и высокопоставленных гостей в регионе.

«В те годы Екатеринбург очень активно рос, и начиная с 2001 года мы стали работать с ивентами. Также у нас были деловые мероприятия, корпоративы, большие спортивные мероприятия, общественно-политические и государственные события, такие как ШОС (Саммит Шанхайской организации сотрудничества), мы были оператором по гостиничному размещению на самом первом “Иннопроме”. В общем, мы стали закрывать сезонные колебания по туризму ещё и событиями, поэтому ивент-продюсирование нам очень помогло в течение всего года оставаться в работе», — делится спикер.

По словам Оксаны Трофимовой-Ниденталь, именно тогда компания научилась высоким стандартам работы на иностранном рынке, что помогло ей в развитии.

«Огромную роль сыграло то, что мы работали сразу на международный рынок и выезжали на выставки. Я возглавила конгресс-бюро Екатеринбурга и в течение 10 лет являлась бессменным руководителем комитета по внешним связям города. И ещё я считаю большим достижением, что нашу затею по созданию конгресс-бюро увидело правительство Свердловской области и создало отдельную структуру Уральского конгресс-бюро, которое сейчас выполняет функцию по продвижению региона в плане организации мероприятий. На наших глазах были проведены все крупные события, такие как чемпионат мира по футболу, в том числе с нашим огромным участием», — делится Оксана.

На воркшопе участники познакомятся с различными видами мероприятий, которые способны существенно повлиять на рост бизнеса. Будут разобраны примеры того, как разные типы ивентов помогают достигать конкретных бизнес-целей. Предприниматели узнают, как использовать ивенты для расширения клиентской базы, увеличения охвата и укрепления позиций на рынке. Особое внимание будет уделено тому, как правильно выбрать формат мероприятия, соответствующий вашим целям.

Под руководством Оксаны Трофимовой-Ниденталь участники освоят методы планирования мероприятий, включая разработку детальной программы и расчёт бюджета. Будет рассмотрено, как оптимизировать расходы без ущерба для качества ивента.

Важнейший аспект успешной реализации любого мероприятия — поиск средств. На воркшопе эксперт расскажет, какими способами можно привлекать финансирование и партнёров для ваших проектов. Также на мероприятии обсудят методы оценки потребительской стоимости продуктов и услуг, что поможет лучше понимать потребности аудитории и выстраивать эффективные стратегии продвижения.

«С помощью ивентов можно улучшить основные компетенции, бизнес-процесс по созданию продукта или команды, а также по созданию маркетинговых каналов сбыта. Мы разберём, что создаём, как создаём, как продаём не только одно мероприятие, а целый комплекс событий. Это поможет выработать конкурентные преимущества, и в итоге участники получат несколько практических инструментов, которые помогут работать с ивент-продюсированием. Я расскажу, как строится линейка, мы дадим чек-лист, как проверить исполнителей, которые проводят и организовывают ивенты. Также я поделюсь секретным инструментом успеха любого ивента — это такой уникальный универсальный инструмент, маркетинговая звезда потребительской ценности. Конечно, всем кажется, что главное — это шаблон сметы, его я тоже дам. Но на самом деле главное — как отстроиться от конкурентов и как с помощью правильных инвестиций вырасти», — добавляет Оксана.

Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Ссылка на регистрацию для участия в бесплатном тренинге СОФПП: https://sofp.ru/events/meropriyatiya/vorkshop-ivent--akselerator-kak-rasti-s-pomoshchyu-iventov