В Нижнем Тагиле прокуратура проверит детский сад на Вагонке после пожара 

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку после пожара на территории детского сада № 204 «Буратино». По предварительной информации, днём 6 ноября произошло возгорание отдельно стоящей хозяйственной постройки. Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

«Здание дошкольного образовательного учреждения не пострадало, воспитанники детского сада не эвакуировались. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.