Тагильчанка ищет свидетелей драки, в которой серьёзно пострадал её брат 

Тагильчанка Снежана Хритина ищет свидетелей драки, в которой серьёзно пострадал её брат. Как рассказала девушка АН «Между строк», рано утром 2 ноября её брат Илья Василевич отдыхал в клубе «Огни Востока» на Садовой, 3. Ближе к закрытию заведения у него завязался конфликт с неизвестным парнем, в ходе которого молодой человек получил удар и потерял сознание. Сейчас Илья находится в больнице в тяжёлом состоянии — в коме.

«Илья находится в стабильно тяжёлом состоянии. Врачи сделали всё что могли и поддерживают его состояние. Этот удар очень повлиял на его здоровье. Но я не теряю надежды… Он должен жить, он нужен мне и семье! Нам до сих пор неизвестно, кто ударил Илью, я знаю как он выглядит, так как смотрела видео с камер, но имени не знаю. Полиция установила личность, но мне не говорит. Также до меня дошла информация, что парень, ударивший брата, нанял адвоката. Мой номер взял адвокат, но со мной никто не связывался», — рассказала АН «Между строк» сестра Ильи Снежана.

В распоряжении редакции имеются показания двух очевидцев, которые в тот день тоже отдыхали в клубе «Огни Востока».

«Мы вышли на улицу подышать воздухом. Ваш родственник лежал на пуфиках головой вниз. Он был без сознания, возле него сидела фельдшер, говорили, что он уже не дышит, что он умер. Мы испугались, ушли на улицу. Потом видели, что его погрузили на чёрный пакет, даже не на носилки. Мы сняли происходящее на видео. Там видно лицо кореша вашего брата, как назвала его охрана. В зелёной куртке — охранник заведения. Может, они что-то знают, надеюсь, вам это поможет», — рассказывает очевидец.

На кадрах видно, как Илью заносят в автомобиль скорой помощи. Позже охранник заведения обращается к другу парня, чтобы узнать, где его документы.

«Выхожу из клуба и вижу, как два парня устроили разборки. Один другому говорит: “Ты что, охренел?” Тот ответил: “Нет”. После этого последовал удар. Как я понял, спор произошёл из-за двух девушек, которые стояли рядом. Ударил пострадавшего светловолосый парень в белой кофте или куртке, в джинсах то ли чёрных, то ли синих, не помню. После удара он упал, его начали поднимать, затем отнесли в “Огни востока” на диванчики. Потом я слышал, как один говорил, что давайте я к себе его домой приведу, он будет у меня. После этого сказали, что начали вызывать скорую. После этого момента я ушёл, больше ничего не знаю. Это было около 6 часов утра, когда уже клуб начал закрываться», — говорит свидетель конфликта.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что по данному факту в полиции проводятся проверочные мероприятия.

Просьба ко всем, кто стал очевидцем конфликта, связаться со Снежаной Хритиной по телефону 8 (900) 199-59-41 или через её личную страницу во «ВКонтакте».