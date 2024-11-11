Тагильские волонтёры помогли застрявшим в лесу рабочим (ВИДЕО)

Вечером 6 ноября в ЕДДС Нижнего Тагила поступил сигнал о помощи от бригады рабочих, которые занимались расчисткой просеки линии электропередачи между Черноисточинском и Ленёвским водохранилищем. Два автомобиля, на которых передвигались 9 человек, застряли в лесу. Как сообщает ТК «Телекон», диспетчеры ЕДДС связались с полицией и волонтёрами из отрядов «Скорпион» и «Заря Урала», которые выехали на помощь на двух УАЗиках. Застрявшие автомобили удалось вытащить из снежного плена при помощи лебёдки. Никто из людей не пострадал.